蟹座・女性の運勢 長きにわたり自分を深く見直し頑張ってきた余韻で、いまは不安やだるさが少々強い時期かもしれません。何かと迷いやすい雰囲気もありますが、大事なことはすでに十分考えたはず。もし当てはまるなら、特に気持ちを休めるための時間を増やし、先のことを考えすぎないでください。周囲の人にも似た傾向があるので、いまは相談で気を紛らわせるのは悪手です。そのぶんよく眠ったほうがいいですよ。仕事関連は活発で