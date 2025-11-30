獅子座・女性の運勢 新しいことへの関心や行動の意欲は非常に強い活気のある時期。ただ、それをグイグイ実行しようとすると…思っているほど動けない。そういうときでもあります。理由は、いままでの経緯で獅子座は疲れすぎているから。また日常生活や家族関係など、日々の土台部分でもやり残しや細かいトラブルが多く、それが物理的にも気持ちのうえでもブレーキになりやすいのです。気をつけないとそこに焦燥感を抱きがち