中日は30日、来季のコーチングスタッフを発表した。▼ 一軍監督：井上一樹ヘッドコーチ：嶋基宏投手コーチ：山井大介投手コーチ：浅尾拓也捕手コーチ：大野奨太打撃統括コーチ：松中信彦打撃コーチ：小池正晃内野守備走塁コーチ：堂上直倫内野守備走塁コーチ：森越祐人外野守備走塁コーチ：平田良介巡回投手・育成コーチ：大塚晶文▼ 二軍監督：飯山裕志投手コーチ：田島慎二投手コーチ：高山郁夫投手コーチ：小林正人投手コーデ