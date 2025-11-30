º£Ç¯£¹·î¤ÎÎ¦¾åÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¡ÊÀ¤³¦Î¦¾å¡Ë¤ÇÃË»Ò£±£±£°¥á¡¼¥È¥ë¾ã³²£µ°ÌÆþ¾Þ¤ÎÂ¼ÃÝ¥é¥·¥Ã¥É¡Ê£²£³¡á£Ê£Á£Ì¡Ë¤¬¡¢¶Ã°Û¤Î²ó¼ýÎ¨¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£Â¼ÃÝ¤ÏÂç¤Î¶¥ÇÏ¹¥¤­¤ò¸ø¸À¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢À¤³¦Î¦¾å¸å¤Ï¶¥ÇÏ´Ø·¸¤Î»Å»ö¤Ç°ú¤ÃÄ¥¤ê¤À¤³¤Ë¡£?¥Ï¡¼¥É¥ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê?¤Ç£±£²·î£²£·Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¾ã³²¥ì¡¼¥¹¤ÎÇ¯´ÖÁí·è»»¤È¤Ê¤ë£Ê¡¦£Ç?Ãæ»³Âç¾ã³²¡Ê¼Ç£´£±£°£°£í¡Ë¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ë¤³¤È¤â·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡££³£°Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¼Ç¤ÎÄº¾å·èÀï¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥«¥Ã¥×¡Ê