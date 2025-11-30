男子ストリートで優勝し、表彰台で笑顔の白井空良（中央）。左は2位の根附海龍、右は3位の青木勇貴斗＝北九州メッセスケートボードのワールドツアー・ストリート最終日は30日、北九州市の北九州メッセで決勝が行われ、男子は白井空良（ムラサキスポーツ）が優勝した。根附海龍（DCShoes）が2位、青木勇貴斗（ボードライダーズジャパン）が3位に入り、6月のローマ大会に続いて日本勢が表彰台を独占した。女子は13歳の松本雪聖