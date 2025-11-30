天秤座・女性の運勢 雑多なことに追われそうなタイミングです。ここまで社会面を中心にかなり天秤座はしっかりやり、そうであるからこそ大事な山は越えているはず。が、その疲れや細かい取りこぼしはまだまだあり、何かと表面化してくるよう。ただ結果的には何とかなるので、細かいことを気にしすぎず、おおらかに＆休養多めでいくのがいいでしょう。同時に新しい展開や出会いなども増える時期でもあるため、ついそちらに向かいた