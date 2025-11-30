地元の魚に親しんでもらおうと、防府市できょう（30日）、さかな祭りが行われました。（販売員）「いらっしゃいませいらっしゃいませいかがでしょうか防府の魚市場で揚がりました魚ぜひこの機会にご賞味くださいませ～」県漁協防府地方卸売市場で開かれた毎年恒例の「防府さかな祭り」には地元で水揚げされた魚介類などが並び、朝から大勢の人が訪れていました。こちら、底引き網漁でとれた「足赤エビ」は、今が旬。その味は