魚座・女性の運勢 いままで長く深く自分を振り返ってきたせいか、その疲れや不安感が自分のなかで上がってきやすいタイミングでしょう。それだけ頑張ったということですが、いま、わけもなく不安＆細かいミス連発などがあってもあまり気にしないように。十分な休養とリラックスを心がけて。人に話して解消しようとするといまは逆効果です。眠るほうがいいですよ。また同時にいまは社会面が盛り上がり、新たな展開が入ってきやすい