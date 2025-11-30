師走スタートの月曜日は、全国的に気温が高く、西日本や東日本を中心に、日中の気温は20℃以上となる所もありそうです。東京も20℃と、10月下旬並みの陽気になるでしょう。調節のしやすい服装がよさそうです。北日本や日本海側は前線の影響で雨が降りやすく、雷を伴って雨脚の強まる所もあるでしょう。大気の状態が不安定となるため、落雷や突風、ひょうにご注意ください。また、北日本を中心に強まる風にも注意が必要です。週明け