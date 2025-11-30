11月30日、東京競馬場で行われた8R・ベゴニア賞（2歳1勝クラス・芝1600m）は、D.レーン騎乗の1番人気、ドリームコア（牝2・美浦・萩原清）が勝利した。アタマ差の2着にコルテオソレイユ（牡2・栗東・佐藤悠太）、3着にグロリアスマーチ（牡2・栗東・須貝尚介）が入った。勝ちタイムは1:33.1（良）。2番人気でC.ルメール騎乗、コズミックボックス（牝2・美浦・中舘英二）は、4着敗退。【新馬/東京6R】キタサンブラック産駒 ゴー