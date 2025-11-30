11月30日、東京競馬場で行われた6R・2歳新馬戦（芝1800m）は、Cルメール騎乗の2番人気、ゴーラッキー（牡2・美浦・黒岩陽一）が快勝した。1馬身差の2着に1番人気のバステール（牡2・栗東・斉藤崇史）、3着にサンヴィクトワール（牝2・美浦・武井亮）が入った。勝ちタイムは1:47.0（良）。【新馬/東京5R】マーカンド騎乗 エジプシャンマウがデビューVキタサンブラック産駒ワンツーC.ルメール騎乗の2番人気、キタサンブラック産