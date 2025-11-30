「開催の方法や報道の関係については、あくまでも主催が関西学院大側ですから、ご意向を踏まえて対応をしていったということ」斎藤元彦兵庫県知事は2025年11月28日の定例記者会見で、これと同様の言葉を何度も繰り返した。27日、関西学院大学（兵庫県西宮市）法学部の授業で行われた知事の講演は安全面を考慮し、対面からオンラインに形式を変更した。知事は前回の定例記者会見で「関西学院大の出席依頼があり」と説明していたが、