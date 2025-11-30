１１月３０日の京都１１Ｒ・オータムリーフＳ（３歳上オープン、ダート１４００メートル＝１６頭立て）は単勝９番人気のハッピーマン（牡３歳、栗東・寺島良厩舎、父ダノンレジェンド）が１番人気ビダーヤ（牡４歳、栗東・矢作芳人厩舎、父リアルスティール）との追い比べを制し、勝利を挙げた。勝ち時計は１分２３秒２（良）。芝スタートで二の脚がつかず、道中は後方から。しかし、迎えた４コーナーで高杉吏麒騎手がスムーズ