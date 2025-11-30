◇第45回ジャパンカップ（2025年11月30日東京競馬場）欧州のカルティエ賞年度代表馬の遠征を日本馬が迎え撃った国際G1「第45回ジャパンカップ」は30日に東京競馬場で行われ、単勝5番人気のジャスティンパレスは5着だった。C・デムーロは「1コーナーでポジションを下げるロスがあって、後ろからになった。年齢を重ねていることもあってか、3・4コーナーではズブさを見せた。直線ではいい反応をしてくれたけど、前とは離され