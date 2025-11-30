京産大を破って2連覇を果たし、喜ぶ天理大フィフティーン＝花園ラグビーの関西大学リーグ最終日は30日、大阪府東大阪市の花園ラグビー場で行われ、天理大が京産大に47―15で勝ち、7戦全勝で2年連続14度目の優勝を果たした。京産大は6勝1敗で2位だった。天理大は前半に3トライを奪って21―8とリードして折り返し、後半には4トライで差を広げた。5勝2敗で3位の関学大まで、上位3チームが全国大学選手権に出場する。