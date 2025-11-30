大相撲の冬巡業で稽古する安青錦＝長崎県諫早市大相撲の冬巡業が30日、長崎県諫早市で始まり、安青錦（21）＝本名ダニーロ・ヤブグシシン、安治川部屋＝が大関昇進後、初めて参加した。場内アナウンスで「新大関」と紹介されると、観客から大きな拍手が湧き「大関になってからでないと味わえない。うれしかった」と実感を込めた。この日は朝稽古で相撲は取らず、四股やぶつかり稽古などで汗を流した。新大関の周りには人だかり