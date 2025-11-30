□に入る漢字は…？ 隙間時間で脳トレしよう！ □に漢字を一つ入れて、４つの二字熟語を完成させてください。今回の問題はこちら！ まずはヒント無しで考えてみてください。分かった方は答え合わせをしてみましょう。 左のヒント敵の暗〇を解読する。 右のヒント社会に奉〇する。 答え 左の問題 正解は「号」。上から時計回りに 暗号（あんごう） 号外（ごうがい） 称号（しょうごう） 記号（きごう）