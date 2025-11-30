自ら運転し名所をめぐる12月7日告示の伊東市長選へ再出馬する田久保眞紀前市長が、インスタグラムに投稿したMV風動画が話題になっている。「いつもともに うえをむく。私たちのまち、私たちの地域が輝く為に。前へ、そして未来へ。Fight!!」と、田久保前市長が歌うZARDの名曲「負けないで」をバックに、自らが伊東市の景勝地・一碧湖、日本さくら名所100選にも選ばれている大室山さくらの里、磯釣りのメッカ・八幡野港、絶景ス