5年ぶりの日本一に導いたソフトバンクの小久保裕紀監督（54）が、サイン色紙の?厚み?に日本一を噛みしめた。30日、地元の和歌山市で自身の名前が冠された学童野球大会「小久保裕紀杯」を観戦。2005年に始まり、今年で21回目を数え、市内の大会を勝ち上がった4チームが準決勝、決勝を行った。早朝の開会式では出場児童から日本一を祝した花束が贈られ笑顔。大会では準決勝各2試合の前に小久保監督がシートノックのノッカーを