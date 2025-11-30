福岡県警八幡東署は30日、北九州市八幡東区に住む女性の携帯に29日午後2時半ごろ、大阪府警をかたる人物から不審な電話があったとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。電話は「この携帯電話番号がトクチュウグループの犯罪に関わっている可能性があるので、身分証を持って大阪府警本部生活安全課に出頭してください」などと言われる内容だった。