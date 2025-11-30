＜JLPGAツアーチャンピオンシップリコーカップ最終日◇30日◇宮崎カントリークラブ(宮崎県)◇6543ヤード・パー72＞初の年間女王に花を添える平均ストローク70切りを目指した佐久間朱莉は、2バーディ・7ボギーと乱れ、トータル6オーバーの25位に終わった。70切りにはトータル1アンダーが絶対条件だったが、今季自己ワーストタイ「77」で史上5人目の快挙を逃した。【写真】誇らしげにトロフィーを掲げる鈴木愛「やっぱり左ドッグレ