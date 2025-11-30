＜JLPGAツアーチャンピオンシップリコーカップ最終日◇30日◇宮崎カントリークラブ(宮崎県)◇6543ヤード・パー72＞プレーオフ2ホール目。鈴木愛は、最後、80センチのパーパットを決めると、両手を高々とあげ、そして歓喜の涙を流した。トータル9アンダーで首位に並んだ岩井千怜がボギーを叩き迎えたパットを流し込み、今年8月の「ニトリレディス」に続く今季2勝目（通算22勝目）。大会初優勝で、メジャーは2014年、16年の「日本