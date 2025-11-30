静岡県下田市の白浜地区では、11月30日から「アロエの花まつり」が始まり、訪れた人にアロエをトッピングした豚汁が振る舞われました。 【写真を見る】「ちょっと苦みがあって」観光客に振る舞ったのはアロエをトッピングした豚汁 恒例の「アロエの花まつり」始まる＝静岡・下田市 下田市白浜の板戸海岸には、500メートルほどの歩道沿いに約3万株のアロエが群生し、「アロエの里」と呼ばれています。 30日から恒例の「ア