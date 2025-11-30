新しい1週間が始まります。今週の運勢はどうなるのでしょうか？12月1日（月）〜12月7日（日）の運勢を、明翁ヘカテの12星座週間占いでチェックしましょう！第1位★射手座運勢第1位！今週のテーマは「生まれ変わるように自分をスタートさせる」です。これまでの価値観や当たり前が一気にリセットされ、「こうありたい」という核心が鮮明に浮かび上がってきます。頭で考える前に体が動くような、純粋でまっすぐな衝動が、あ