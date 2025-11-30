元プロ野球選手でタレントの長嶋一茂（59）が30日放送の日本テレビ「一茂×かまいたちゲンバ」（日曜前10・25）に出演。お笑いコンビ「かまいたち」の山内健司（44）と濱家隆一（42）から“落書き事件”をイジられる場面があった。建築に関する展示会であるジャパンホームショーでロケを行った3人。一茂は「興味があるかもしれない。リノベーションって凄く俺の中で興味があることなんで。今、資材の高騰によって家建てたり