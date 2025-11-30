車止めポールの窃盗を繰り返したとして、宮城県警は２７日、仙台市青葉区の無職の男（５８）（窃盗罪で起訴）を窃盗容疑で追送検し、捜査を終結したと発表した。送検は１１、２６日付。確認された被害は仙台市と富谷市内の７３か所で計２５７点、総額は約８５０万円に上ったという。発表によると、男は２月２８日〜９月８日、仙台市と富谷市内の公園や遊歩道など７１か所で、車止めポールや南京錠計２５１点（時価計約８３６万