小林幸一郎は1968年、東京の新富町で生まれた。視力を失った後の2006年、ロシアで開かれた第1回パラクライミング選手権・視覚障害者男子部門で優勝。14年から21年にはパラクライミング世界選手権のB1（全盲）クラスで4連覇を果たした。【写真を見る】断崖絶壁に果敢に挑む小林幸一郎盟友・鈴木直也との1枚もところが、幼い頃は運動嫌いだったと言う。「小、中学生の頃は楽しい思い出が全然ありません。体育は苦手、勉強もや