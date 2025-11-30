◆明治安田Ｊ１リーグ▽第３７節神戸０―０ＦＣ東京（３０日・ノエスタ）前節終了時点で３位の神戸は、今季の本拠最終戦をスコアレスドローで終えた。試合後にはセレモニーが行われ、楽天グループの三木谷浩史会長兼社長があいさつした。試合は０―０に終わり、最終節を前に順位は５位に転落した。１２月６日の最終節では、京都との一戦（サンガＳ）を迎える。ピッチに登場した三木谷会長は「まずはもう１試合残っていま