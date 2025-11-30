ジャパンカップ・Ｇ１（１１月３０日、東京競馬場・芝２４００メートル）は、４番人気でフランス調教馬のカランダガン（セン４歳、仏国・Ｆグラファール厩舎、父グレンイーグルス）が勝利。この結果を受けて、現役時代に中央＆地方で通算４４６４勝を挙げた元騎手の安藤勝己氏（アンカツ）が３０日のレース直後に自身のＸ（旧ツイッター）で更新した。２０年ぶりの外国馬勝利となったカランダガンに安藤氏は「馬体重見てアレっ