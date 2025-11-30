２２日、上海・豫園商城で無形文化遺産の手工芸品を観光客に紹介する出演者。（上海＝新華社記者／劉穎）【新華社北京11月30日】中国国家統計局サービス業調査センターと中国物流購買連合会が30日発表した11月の非製造業購買担当者景気指数（非製造業PMI）は49.5で、前月に比べ0.6ポイント低下した。