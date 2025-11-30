気象庁＝東京都港区前線や低気圧に向かう暖かく湿った空気と上空の寒気の影響で、北―西日本では大気の状態が非常に不安定となるとして、気象庁は30日、落雷や竜巻などの激しい突風、急な強い雨、降ひょうに注意するよう呼びかけた。気象庁によると、12月1日は低気圧が急速に発達しながら日本海からオホーツク海に進み、そこからのびる前線が北日本から西日本を通過する見込み。1日にかけて落雷や突風、急な強い雨に注意が必要