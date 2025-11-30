女子バンタム級を制した並木月海＝東京・ひがしんアリーナボクシングの全日本選手権最終日は30日、東京・ひがしんアリーナで各階級の決勝が行われ、女子バンタム級は2021年東京五輪同フライ級銅メダルの並木月海（マツキヨココカラ＆カンパニー）が前回王者の国府縞鈴（日体大）を4―1で下し、優勝した。男子はウエルター級を17歳の藤木勇我（大阪・興国高）、ライト級は24年パリ五輪57キロ級代表の原田周大（大橋）が制した。