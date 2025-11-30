欧州ツアーのオーストラリアPGA選手権を制し、婚約者とキスを交わすダビド・プイグ＝30日、ブリスベン（ゲッティ＝共同）男子ゴルフの欧州ツアー、オーストラリアPGA選手権は30日、ブリスベンのロイヤルクイーンズランドGC（パー71）で最終ラウンドが行われ、桂川有人は73で回り、通算1アンダーの283で66位だった。ダビド・プイグ（スペイン）が18アンダーで優勝した。（共同）