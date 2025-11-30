箱わなのセンサーを点検する太田和哉さん＝11月27日、北海道松前町クマが人里に出没し、各地の自治体が対応に追われる中、自治体が企業や大学と連携し、ITを活用して対策を効率化する試みが進んでいる。スマートフォンで箱わなの作動や出没情報を確認したり、緊急銃猟の進捗をリアムタイムで共有したり。捜索や巡回などの業務が集中するハンターや行政職員の負担軽減が期待されている。北海道松前町では、町職員のハンター太田