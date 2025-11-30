太平洋戦争の沖縄戦で犠牲になった報道関係者14人の名を刻む那覇市の「戦没新聞人の碑」の前で30日、戦後80年に合わせ、新聞各社の幹部ら二十数人が慰霊祭を開催。戦争には加担せず、平和を目指す決意を訴えた。沖縄戦で米軍が上陸し、砲弾が降り注ぐ中、報道関係者は壕に身を隠し、旧日本軍の発表に沿って戦意高揚の新聞を発行し続けた。沖縄タイムスの赤嶺由紀子編集局長は、平和が脅かされる世界情勢に触れ、「沖縄を二度