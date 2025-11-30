俳優の間宮祥太朗と新木優子がダブル主演する日本テレビ「良いこと悪いこと」は特番のため、２９日の放送がなかった。ＴＶｅｒでは、間宮ら主要キャストが出演する考察番組「ＴＶｅｒオリジナル座談会『＃イイワル考察』スペシャル！」を配信。考察界隈で噂される様々な説についてトークした。１２月６日放送の第８話で明らかになるという「７人目＝森」について、番組では宇都見啓（木村昂）や今國一成（戸塚純貴）ら４人の