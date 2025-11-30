Screenshot: ギズモード・ジャパン / YouTube 2025年5月30日の記事を編集して再掲載しています。他人のポーチって、なんでこんなに気になるんだろ。ガジェットポーチの中身といえば、モバイルバッテリーやケーブル、ストレージなどなど……。テックメディアの編集者が欠かさず持ち歩くアイテムともなれば、さぞかし厳選されているはず。また、それぞれに自身の「ガジェットポーチ哲学」もあ