約２年半ぶりに広島競輪場が再開した１１月３０日は、モーニング開催としては異例の６２０人のファンが詰めかけて熱いレースが繰り広げられた。そんな１日に彩りを添えたのが、日本競輪選手養成所アドバイザーの滝沢正光氏（６５）。ＣＳ中継に出演後、午後１時からスタンド棟の１階ステージでトークショーが行われた。モーニング開催が終了して１時間以上が経過したにもかかわらず、会場には多くのファンが詰めかけ、選手の養