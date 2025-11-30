元フィギュアスケート選手でタレントの浅田舞さん（37）が2025年11月24日、自身のインスタグラムを更新。ドレス姿を披露した。イベント参加を報告浅田さんは、イベント参加を報告するとともに、この日の衣装の写真など4枚を投稿。全身ブラックのコーディネートを笑顔で公開した。インスタグラムに投稿された写真では、胸元のあいた黒のロングドレスに黒のジャケットを着用。スカートの後ろに大胆なスリットが入り、すらりとした美