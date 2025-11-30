多摩川ボートの5日間開催「BOATBoyCUP」は、30日に2日目が行われた。初日ドリーム戦メンバーに選出された地元実力者の栗城匠（30＝東京）だが、2日目を終えて1、4、5、2着とポイントの積み上げに苦心している。得点率は7.00の11位タイ。準優勝戦ベスト18入りのボーダーをやや高めの6.33に推定すれば、3日目2、7Rは3、4着以上が条件の勝負駆けとなる。コンビを組む23号機に「全体的に普通で、いい人には分が悪い」と浮かない