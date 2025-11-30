ボートレース浜名湖の6日間開催の5日目が、30日に行われた。準優勝戦3レースは全て1号艇が逃げ切り、予選トップの若林将が12月1日、12R優勝戦の1号艇を獲得した。この若林にとって一番の強敵となるのが、参戦選手最多の当地7Vを誇る深川真二（51＝佐賀）だ。準優11Rを難なく逃げ切り、優勝戦は2号艇。「5日目前半は失敗したけど、それで良かった。調整をやり直して準優は問題なかった。行き足から直線までの足はいい」と仕上が