7¿ÍÁÈ½÷À­¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖPalette Parade¡Ê¥Ñ¥ì¥Ã¥È¥Ñ¥ì¡¼¥É¡Ë¡×¡ÊÄÌ¾Î¥Ñ¥ì¥Ñ¥ì¡Ë¤Î²ÆÌÜ»ÖÊæ¤Ï¡¢¼«Ê¬¤ÎÆâÂ¦¤Ë¹­¤¬¤ë¡È¥¢¥È¥ê¥¨¡É¤òÃ¯¤è¤ê¿¼¤¯¿®¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£¿·¶Ê¡Öatelier¡×¤ò¤­¤Ã¤«¤±¤Ë¤µ¤é¤Ë¶¯¤¯»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¼«Ê¬¤ÎÀ¤³¦¡£È¯¿®¤¹¤ë¤³¤È¤Î°ÕÌ£¤ä¡¢5¼þÇ¯¤Ë¸þ¤±¤¿³Ð¸ç¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÎÏ¶¯¤¯¸ì¤Ã¤¿¡£¡Ê¡Ö¿ä¤·ÌÌ¡×¼èºàÈÉ¡Ë ¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÃæ¤Ç¡È¼«Ê¬¤À¤±¤ÎÀ¤³¦¡É¤ò»ý¤Ä¥á¥ó¥Ð¡¼¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢²ÆÌÜ¤Ï¾¯¤·»þ´Ö¤ò¤«¤±¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¼«Ê¬¤«¤Ê¡×