◇日本陸連 アスレティックス・アワード2025 (29日、国立競技場)今年で19回目を迎える日本陸上競技連盟のアスレティックス・アワード。その年に優秀な成績を収めた選手らが表彰されます。昨年のパリ五輪に続き、今年の世界選手権でも5位入賞を果たした110mハードルの村竹ラシッド選手が優秀選手賞に選出されました。村竹選手は、今年8月に日本勢として初めて“13秒の壁”を突破する日本記録（12秒92）を樹立。さらに、世界最高峰の