きょう（30日）、周防大島町浮島から船で漁に出た58歳の男性の行方が分からなくなっています。海上保安庁などによる捜索が続いていて男性が乗っていた船は岩国市内の岸壁で無人の状態で見つかっています。行方が分からなくなっているのは周防大島町の男性（58）です。岩国海上保安署によりますときょう午前9時ごろ「漁をしていた僚船と無線での連絡が取れなくなった」と、男性と別の船で一緒に漁に出ていた男性から通報がありまし