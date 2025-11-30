ライフスタイルブランド「Maison de FLEUR」（メゾン ド フルール）が、ディズニーの「ズートピア2」と初めてコラボレーションした新作アイテムを、ECサイト「STRIPE CLUB」、ZOZOTOWNで12月4日（木）の午後8時から、全国の店舗で12月5日（金）から発売する。「Maison de FLEUR」からDisney Collection『Zootopia2』が初登場！キツネの「ニック」のアイテム発売12月5日に公開されるシリーズ最新作の「ズートピア2」とコラボレ