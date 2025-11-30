ゴルフのＪＬＰＧＡツアー選手権リコー杯（読売新聞社など後援）は３０日、宮崎ＣＣ（パー７２）で最終ラウンドが行われ、鈴木愛（３１）が通算９アンダーで並んだ岩井千怜とのプレーオフを制して、今季２勝目、通算２２勝目を飾った。優勝賞金は３０００万円。４打差の３位は古江彩佳、阿部未悠、申ジエ（韓国）。