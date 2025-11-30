「ワールド・ビア・カップ」金賞の盾を手にする楠瀬さんと鈴木さん山梨県北杜市のクラフトビール醸造所「うちゅうブルーイング」のビールが今年5月、米国で行われた世界最大規模の品評会「ワールド・ビア・カップ」で金賞に輝いた。日本のホップ発祥の地・北杜で、男女2人が独学で快挙を成し遂げた。「手にした人が驚くものを」という気持ちが原動力だ。（共同通信＝平川裕己）原料の組み合わせと発酵過程の微妙な温度変化で、