サッカー日本代表の森保一監督（５７）が３０日、Ｊ１東京Ｖ−鹿島戦（味の素スタジアム）を視察した。試合後に取材に応じ、「カズさんが納得するまで走り続けてほしい。代表チームにも力を与えていただきたい」と笑顔で話し、元日本代表ＦＷ三浦知良（５８）にエールを送った。三浦の所属するアトレチコ鈴鹿（ＪＦＬ１５位）はこの日、全国地域チャンピオンズリーグ２位のＶＯＮＤＳ市原との一発勝負の入れ替え戦で延長戦の末