（資料写真）３０日午前２時５分ごろ、大磯町東町３丁目の防砂林から「火が出ている」と、車で近くを通りかかった女性（２２）から１１０番通報があった。雑草を焼き、約１時間半後に鎮火した。大磯署によると、けが人はいなかった。