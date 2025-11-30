◆明治安田Ｊ１リーグ▽第３７節神戸０―０ＦＣ東京（３０日・ノエスタ）前節終了時点で３位の神戸は、今季の本拠最終戦をスコアレスドローで終えた。試合後にはセレモニーが行われ、吉田孝行監督が自ら退任を発表した。リーグ２連覇、天皇杯優勝と神戸にタイトルをもたらし続けてきたが、今季は無冠に終わった。セレモニー序盤であいさつを行い「今季限りで退任することにしました」と涙ながらにコメント。サポーターから